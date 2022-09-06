"Отчаянно подражает Маргарет Тэтчер": Эксперт оценила будущее Трасс на посту премьера Британии
Эксперт Капитонова: Новый премьер Британии Трасс уже отчаянно подражает Маргарет Тэтчер
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во всём отчаянно подражает экс-премьеру Маргарет Тэтчер. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявила профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.
"Лиз Трасс отчаянно подражает Маргарет Тэтчер: и в одежде, и в своих действиях, и в своих заявлениях. Потому что при всех своих минусах Тэтчер популярна, она считается одним из выдающихся британских премьер-министров. Но Трасс слабовата в сравнении с Тэтчер, которая была большим дипломатом и таких хамских заявлений не позволяла, более уважительно она относилась, и мы её за это уважали", — сказала она.
По словам Капитоновой, назначение Трасс вовсе не стало сюрпризом, поскольку она уже две недели назад опережала своего оппонента Сунака. При этом экс-премьер Борис Джонсон, скорее всего, рассчитывает, что новоиспечённый премьер-министр Британии быстро потерпит провал на новом посту, и тогда он сможет вновь занять премьерское кресло, заявила специалист.
"Сторонники Джонсона начнут обращаться в комитет, который занимается выборами лидеров партии. И к зиме они рассчитывают собрать нужные 54 письма с требованием провести выборы нового лидера, и тогда он вернётся триумфально на белом коне", — заключила Капитонова.
Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства. Сегодня Трасс официально вступила в должность, встретившись с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии.
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