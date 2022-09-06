"Отчаянно подражает Маргарет Тэтчер": Эксперт оценила будущее Трасс на посту премьера Британии

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во всём отчаянно подражает экс-премьеру Маргарет Тэтчер. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявила профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.

"Лиз Трасс отчаянно подражает Маргарет Тэтчер: и в одежде, и в своих действиях, и в своих заявлениях. Потому что при всех своих минусах Тэтчер популярна, она считается одним из выдающихся британских премьер-министров. Но Трасс слабовата в сравнении с Тэтчер, которая была большим дипломатом и таких хамских заявлений не позволяла, более уважительно она относилась, и мы её за это уважали", — сказала она.

По словам Капитоновой, назначение Трасс вовсе не стало сюрпризом, поскольку она уже две недели назад опережала своего оппонента Сунака. При этом экс-премьер Борис Джонсон, скорее всего, рассчитывает, что новоиспечённый премьер-министр Британии быстро потерпит провал на новом посту, и тогда он сможет вновь занять премьерское кресло, заявила специалист.