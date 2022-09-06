В ЕК уточнили новую стоимость шенгенских виз для россиян и максимальные сроки их выдачи

Цена шенгенских виз для граждан России после прекращения действия соглашения об упрощении режима перемещений между государствами вырастет с 35 до 80 евро. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10 до 15 дней, может быть продлён до 45 дней", — сказано в сообщении.

В Еврокомиссии добавили, что будет ужесточён регламент выдачи многоразовых виз и расширен перечень документов, которые нужно подавать на её получение. Уточняется, что снижение цены на "шенген" может произойти по гуманитарным причинам. Отметим, что такие нововведения будут применены на неограниченный срок, до нового постановления ЕК и Совета Евросоюза.