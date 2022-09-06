В ЕК уточнили новую стоимость шенгенских виз для россиян и максимальные сроки их выдачи
В Еврокомиссии заявили, что цена шенгенских виз для россиян вырастет до 80 евро
Цена шенгенских виз для граждан России после прекращения действия соглашения об упрощении режима перемещений между государствами вырастет с 35 до 80 евро. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
"Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10 до 15 дней, может быть продлён до 45 дней", — сказано в сообщении.
В Еврокомиссии добавили, что будет ужесточён регламент выдачи многоразовых виз и расширен перечень документов, которые нужно подавать на её получение. Уточняется, что снижение цены на "шенген" может произойти по гуманитарным причинам. Отметим, что такие нововведения будут применены на неограниченный срок, до нового постановления ЕК и Совета Евросоюза.
Также в Еврокомиссии предложили не признавать паспорта РФ, выданные на освобождённых территориях Украины. Для того чтобы инициатива вступила в силу, её должен утвердить Совет Европы.
Новости
Стало известно о тщетной попытке украинских войск вернуть освобождённое село в ДНР
сегодня в 14:37
Глава СПЧ Фадеев предложил внести в ПДД отдельную главу об управлении электросамокатами
сегодня в 14:33
В ЕК предложили не признавать паспорта РФ, выданные на освобождённых территориях Украины
сегодня в 14:31
Shutterstock