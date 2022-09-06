В ЕК предложили не признавать паспорта РФ, выданные на освобождённых территориях Украины
Еврокомиссия предложила Совету Европы обсудить возможность непризнания российских загранпаспортов, которые были выданы на освобождённых территориях Украины. Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон в ходе пресс-конференции.
"Еврокомиссия также представляет сегодня предложение о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины", — сказала она.
Для того чтобы предложение вступило в силу, его должен утвердить Совет Европы. Для этого потребуется всего неделя, добавила Юханссон.
Ранее также Евросоюз принял решение ужесточить визовый режим с Россией. Так, новые правила увеличат стоимость оформления шенгенской визы, а также сроки её выдачи.
ТАСС / Лиходеев Семён