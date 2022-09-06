В России может появиться туристическая полиция
Путин не против создания в России туристической полиции
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания туристической полиции в городах-курортах, тем более, если это не приведёт к увеличению штата правоохранительных органов. Речь об этом зашла в ходе профильного заседания президиума Госсовета во вторник.
В частности, на заседании прозвучала инициатива по внедрению практики работы туристической полиции в тех населённых пунктах, где число туристов превышает количество местных жителей.
"Я ничего против не имею", — отреагировал на предложение Путин.
Ранее в ходе того же совещания Путин призвал проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма. Кроме того, глава государства поручил создать в России новые всесезонные морские курорты, а также призвал сделать путешествия по стране доступными для россиян с разным уровнем дохода. Кроме того, Путин выразил мнение, что России не стоит зацикливаться на взаимности в вопросах визового режима с другими государствами. Во главу угла необходимо ставить интересы нашей страны.