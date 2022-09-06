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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 14:30

В России может появиться туристическая полиция

Путин не против создания в России туристической полиции

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания туристической полиции в городах-курортах, тем более, если это не приведёт к увеличению штата правоохранительных органов. Речь об этом зашла в ходе профильного заседания президиума Госсовета во вторник.

В частности, на заседании прозвучала инициатива по внедрению практики работы туристической полиции в тех населённых пунктах, где число туристов превышает количество местных жителей.

"Я ничего против не имею", — отреагировал на предложение Путин.

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Ранее в ходе того же совещания Путин призвал проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма. Кроме того, глава государства поручил создать в России новые всесезонные морские курорты, а также призвал сделать путешествия по стране доступными для россиян с разным уровнем дохода. Кроме того, Путин выразил мнение, что России не стоит зацикливаться на взаимности в вопросах визового режима с другими государствами. Во главу угла необходимо ставить интересы нашей страны.

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