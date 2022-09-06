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6 сентября, 14:21

Путин призвал "не цепляться за взаимность" в вопросах визового режима с другими странами

России не стоит зацикливаться на взаимности в вопросах визового режима с другими государствами. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму, проходящем сегодня в Приморье.

Путин заявил, что России не стоит "цепляться за взаимность" в вопросах визового режима с другими странами. Видео © LIFE

"По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок... В принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае", — отметил глава государства.

Путин заметил, что принцип взаимности является общим у Министерства иностранных дел РФ. Однако, если речь идёт об интересах России, необходимо данные меры использовать в тех случаях, когда они идут на пользу, подчеркнул президент.

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Ранее Лайф писал, что Путин призвал проработать вопрос о едином регулирующем органе в сфере туризма в России. Отметим, что против данной идеи высказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

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