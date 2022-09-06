Футболист "Спартака" Мартинс пропустит три месяца из-за травмы

У полузащитника московского "Спартака" Кристофера Мартинса в результате дополнительного медицинского обследования выявили серьёзное мышечное повреждение бедра. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ориентировочный срок восстановления капитана сборной Люксембурга составит три месяца. На поле он сможет вернуться только в следующем году.

Мартинс получил травму в минувшее воскресенье в домашнем матче восьмого тура чемпионата России против петербургского "Зенита" (1:2). Во втором тайме он покинул поле после того, как против него грубо в подкате сыграл защитник гостей Родригао.