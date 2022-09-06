Россиянам рассказали, что делать при травле ребёнка в школе

При травле ребёнка в школе можно и нужно защитить его, для этого даже можно обратиться в полицию, если вашему чаду причинили телесные повреждения. Несмотря на то, что уголовную ответственность несовершеннолетние могут понести только с определённого возраста, на правонарушителя всё равно может быть наложен штраф. Об этом "Вечерней Москве" рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

По её словам, физические увечья необходимо зафиксировать, в зависимости от тяжести травм могут последовать разные наказания для обидчика.

Если же речь идёт об оскорблениях, также ни в коем случае нельзя молчать об этом, ведь ребёнок может замкнуться, уверяет эксперт. За систематические унижения предусмотрена административная ответственность. Такие дела возбуждаются исключительно прокурором и направляются в мировой суд. Так, на правонарушителя могут наложить штраф. Для физических лиц он варьируется от трёх до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических — от 100 до 200 тысяч. Более строгое наказание последует за распространение оскорблений в СМИ или Интернете.

Однако штраф грозит не за все слова. По словам Нефёдовой, оскорбление должно представлять собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего и унижающую его честь и достоинство.