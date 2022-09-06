"Столько кур зарезали": Путин рассказал, как в Кремле пытались угодить ему в еде
Путин рассказал, как в начале президентства его накормили гребешками в Кремле
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма вспомнил, как начинал работать на посту президента и кремлёвский повар поинтересовался, что ему приготовить. Путин признался, что он неприхотлив в еде и любит блюда попроще.
Путин рассказывает, как в Кремле пытались угодить ему в еде. Видео © LIFE
"Когда начал работать там, где сейчас работаю, меня ваш коллега, работающий в Кремле, спрашивает: "А вы чего любите?" — начал рассказывать Путин.
В итоге повар предложил приготовить гребешки, на что Путин согласился. На следующий день российского лидера спросили, понравилось ли ему блюдо, и президент ответил утвердительно.
"Ну, слава богу, а то мы столько кур изрезали", — процитировал слова повара Путин.
А ранее стали известны цены на отдых по маршруту Путина. Тур проходит по территориям Красноярского края, Хакасии и Тувы. Путешественники смогут порыбачить в Сибири, посмотреть на плотину крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС и многое другое.
Кадр из видео LIFE