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6 сентября, 14:30

Рябков заявил, что у США нет причин затягивать выдачу виз делегатам РФ на Генассамблее ООН

У США нет причин затягивать выдачу виз российским делегатам, которые должны принять участие в Генассамблее ООН, так как Москва заблаговременно подала документы для оформления. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Мы подали все визовые заявки заблаговременно, с большим запасом, и, по нашему мнению, нет никаких причин, которые бы сейчас объясняли эти бесконечные затяжки", — отметил дипломат.

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Ранее в МИД РФ заявили, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в данный момент находится на обсуждении. Там отметили, что сегодня скопилось достаточно доказательств того, что США не выполняют соглашение с Секретариатом ООН. В частности, речь идёт о проблеме с получением виз для членов российских делегаций для участия в сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.

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Shutterstock

Варвара Романова

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