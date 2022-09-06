Рябков заявил, что у США нет причин затягивать выдачу виз делегатам РФ на Генассамблее ООН

У США нет причин затягивать выдачу виз российским делегатам, которые должны принять участие в Генассамблее ООН, так как Москва заблаговременно подала документы для оформления. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Мы подали все визовые заявки заблаговременно, с большим запасом, и, по нашему мнению, нет никаких причин, которые бы сейчас объясняли эти бесконечные затяжки", — отметил дипломат.