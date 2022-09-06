Глава СПЧ Фадеев предложил внести в ПДД отдельную главу об управлении электросамокатами

Введение в Правила дорожного движения отдельной главы об управлении электросамокатами повысит предсказуемость и безопасность движения, заявил глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Сейчас появилась реальная угроза безопасности, мы это видим по росту сообщений об инцидентах с участием электросамокатов, в том числе трагических инцидентов. Технически решение проблемы средств индивидуальной мобильности может выглядеть как отдельная глава в ПДД, наподобие той, что ранее была введена для велосипедистов", — приводит его слова пресс-служба СПЧ в телеграм-канале.

Фадеев отметил, что ПДД является нормативным актом, оказывающим важнейшее влияние на безопасность на дорогах, слишком частые поправки могут только запутать водителей. Однако существует проблема неурегулированности статуса электросамокатов. И при введении отдельной главы важна позиция автошкол, ведь они должны будут скорректировать программы подготовки водителей, подчеркнул глава СПС. Так удастся повысить предсказуемость и безопасность движения на улицах городов России.