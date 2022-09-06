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6 сентября, 14:33

Глава СПЧ Фадеев предложил внести в ПДД отдельную главу об управлении электросамокатами

Введение в Правила дорожного движения отдельной главы об управлении электросамокатами повысит предсказуемость и безопасность движения, заявил глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Сейчас появилась реальная угроза безопасности, мы это видим по росту сообщений об инцидентах с участием электросамокатов, в том числе трагических инцидентов. Технически решение проблемы средств индивидуальной мобильности может выглядеть как отдельная глава в ПДД, наподобие той, что ранее была введена для велосипедистов", — приводит его слова пресс-служба СПЧ в телеграм-канале.

Фадеев отметил, что ПДД является нормативным актом, оказывающим важнейшее влияние на безопасность на дорогах, слишком частые поправки могут только запутать водителей. Однако существует проблема неурегулированности статуса электросамокатов. И при введении отдельной главы важна позиция автошкол, ведь они должны будут скорректировать программы подготовки водителей, подчеркнул глава СПС. Так удастся повысить предсказуемость и безопасность движения на улицах городов России.

Житель Волгограда на электросамокате насмерть сбил 75-летнего пенсионера

Житель Волгограда на электросамокате насмерть сбил 75-летнего пенсионера

Ранее в Госдуме предложили сдавать в ГИБДД экзамен на управление электросамокатом. По словам депутата Бурлакова, в тестировании предлагается затрагивать вопросы скоростных и возрастных ограничений, правил вождения на многолюдных тротуарах и пересечения пешеходных переходов.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук
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