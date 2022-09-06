Футболист "Ростова" Матиас Норманн перешёл в "Динамо"
Норвежский хавбек "Ростова" Матиас Норманн перешёл в московское "Динамо" на правах аренды. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.
За бело-голубых опорный полузащитник будет выступать под 17-м номером. По окончании сезона динамовцы смогут выкупить контракт 26-летнего футболиста.
Во вторник стало известно, что Норманна отстранили от участия в матчах сборной Норвегии в связи с выступлением за российские клубы. Ранее он провёл в составе национальной команды 12 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.
Норманн перебрался в "Ростов" в январе 2019 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в английском "Норвиче". В 23 матчах Премьер-лиги хавбек сделал три голевые передачи.
После восьми туров в чемпионате России "Динамо" с 16 набранными очками занимает четвёртое место. "Ростов" с таким же количеством баллов идёт на шестой позиции, уступая бело-голубым, а также "Спартаку" по дополнительным показателям.
ФК "Динамо"