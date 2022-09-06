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6 сентября, 14:52

Россиянам рассказали, чем полезен полдник

Эндокринолог Калинчев: Полдник спасает от перееданий на ночь

Полдник или приём пищи между обедом и ужином помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих трапез и спасает от перееданий на ночь. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

"Обычно люди обедают на работе в интервале с 13:00 до 15:00. Рабочий день у большинства до 18:00–19:00. Путь домой занимает один-два часа, далее — время для приготовления ужина. За стол обычно садятся не раньше 20:00–21:00. То есть мы имеем временной разрыв 7–8 часов. При этом полноценно обедать мало у кого получается", — сказал он.

По словам Калинчева, правильный завтрак вообще является редкостью для работающего человека. Он объяснил, что полдник нужен как дополнительный перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина и приезжал домой не оголодавшим.

Как утверждает диетолог, в полдник рекомендуется употреблять кисломолочные продукты, например, творог с йогуртом. При большом разрыве между обедом и ужином разрешается съесть булочку, если вы молоды и физически активны, или даже бутерброд с мясом, рыбой, сыром и, желательно, с добавлением овощей.

"Смысл перекусов — в исключении длительных периодов голодания, из-за которых часто обостряются хронические заболевания ЖКТ, а также в уменьшении основных приёмов пищи. Надо понимать, что для правильного обмена веществ человек должен выедать свою норму КБЖУ. И вот представьте, если ваша норма, скажем, 3000 ккал, её легче съесть за три приёма пищи или за 5–6? И речь идёт про правильные продукты, а не конфеты с фастфудом", — заключил врач.

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Ранее врач назвала самые вредные соусы. Кроме того, специалист рассказала, какие соусы полезны для человека. К ним специалист отнесла хрен и горчицу, так как в таких продуктах содержится вещество капсаицин, которое улучшает капиллярное кровообращение и работу мозга.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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