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6 сентября, 15:13

Воспитанница школы боевых искусств напала с ножом на сына тренера, но он дал жёсткий отпор

В Петербурге воспитанница школы боевых искусств напала с ножом на сына тренера

В Санкт-Петербурге воспитанница школы боевых искусств напала на сына тренера с ножом. О подробностях инцидента Лайфу сообщил источник. По его данным, всё случилось на территории ТРК "Гранд Каньон", где девушка подкараулила молодого человека и нанесла ему несколько ударов в голову и поясницу.

В Петербурге воспитанница школы боевых искусств напала на сына тренера с ножом. Видео © LIFE

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что парень смог дать напавшей жёсткий отпор. Он стал пинать обидчицу и несколько раз ударил её предметом, похожим на сумку. По предварительным данным, злоумышленницей оказалась 25-летняя Полина, она занималась карате и участвовала в соревнованиях. Однако, видимо, забыла всё, чему её учили, и взяла нож.

Известно, что в результате случившегося пострадал 24-летний парень, его доставили в Елизаветинскую больницу с колото-резаной раной поясницы и правого уха. Полина уже задержана и находится в изоляторе временного содержания, а её запрещённые приёмы СК РФ расценил как покушение на убийство.

Полицейские сейчас устанавливают, что, кроме тренировок, связывало каратистку с тренером и его семьёй. По нашим данным, причиной могла стать запутанная любовная история и месть.

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Ранее Лайф писал, что трое сотрудников полиции в штатском пострадали в ходе поножовщины у кафе в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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