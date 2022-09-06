Воспитанница школы боевых искусств напала с ножом на сына тренера, но он дал жёсткий отпор

В Санкт-Петербурге воспитанница школы боевых искусств напала на сына тренера с ножом. О подробностях инцидента Лайфу сообщил источник. По его данным, всё случилось на территории ТРК "Гранд Каньон", где девушка подкараулила молодого человека и нанесла ему несколько ударов в голову и поясницу.

В Петербурге воспитанница школы боевых искусств напала на сына тренера с ножом. Видео © LIFE

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что парень смог дать напавшей жёсткий отпор. Он стал пинать обидчицу и несколько раз ударил её предметом, похожим на сумку. По предварительным данным, злоумышленницей оказалась 25-летняя Полина, она занималась карате и участвовала в соревнованиях. Однако, видимо, забыла всё, чему её учили, и взяла нож.

Известно, что в результате случившегося пострадал 24-летний парень, его доставили в Елизаветинскую больницу с колото-резаной раной поясницы и правого уха. Полина уже задержана и находится в изоляторе временного содержания, а её запрещённые приёмы СК РФ расценил как покушение на убийство.

Полицейские сейчас устанавливают, что, кроме тренировок, связывало каратистку с тренером и его семьёй. По нашим данным, причиной могла стать запутанная любовная история и месть.