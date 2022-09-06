НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 15:20

"Будет означать политическое фиаско": Экономист оценил требование Германии запустить "Северный поток – 2"

Экономист Демидов: Германия всё чаще будет поднимать тему запуска "Северного потока – 2"

В Германии всё чаще будут звучать требования запустить газопровод "Северный поток – 2". Об этом в беседе с РИА ФАН заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов.

По его словам, в декабре – январе в Германии наступит существенный дефицит голубого топлива, что вызовет рост требований запустить газопровод. При этом до декабря возможны акты саботажа на объектах "Северного потока – 2" на территории ФРГ, чтобы сделать невозможным запуск в будущем, уверен эксперт.

А пока что старт работы второй ветки магистрального газопровода маловероятен. В это время Германия будет стараться поддерживать эксплуатацию АЭС как можно дольше, чтобы максимально отсрочить возвращение к обсуждению вопроса о запуске "Северного потока – 2". Но реальное введение в эксплуатацию газопровода возможно только при возникновении в странах Евросоюза чрезвычайного положения, уверен Демидов.

"Но нужно понимать, что переговоры ЕС или Германии с РФ о запуске, скорее всего "временном", будут означать политическое фиаско и, вероятно, приведут к уходу канцлера и кабинета министров — к этому их может подтолкнуть только народное недовольство", — заключил он.

Forbes: Сокращение поставок газа по "Северному потоку" приведёт к опустошению Европы

Forbes: Сокращение поставок газа по "Северному потоку" приведёт к опустошению Европы

Ранее Лайф рассказывал, что немецкий депутат потребовал запустить "Северный поток – 2". Политик высказался об этом во время политических дебатов. По его мнению, на фоне энергокризиса в стране нужно продлить срок службы атомных электростанций, а пока задействовать "Северный поток – 2", который заморожен по инициативе Правительства ФРГ.

Обложка ©

Медиатека "Газпром"

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров