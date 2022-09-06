Идею признать Россию спонсором терроризма связали с провалом западных санкций

Он отметил, что авторами данной инициативы движет "навязчивая идея собственной исключительности", а вот международные правовые нормы и здравый смысл они предпочитают полностью игнорировать.

"Хотел бы обратить внимание на последовательную и юридически обоснованную позицию нашей страны по данному вопросу, согласно которой мы выступаем против доктрины "государственного терроризма", используемой некоторыми странами для оправдания незаконного вмешательства во внутренние дела других государств, а также относим терроризм и связанные с ним деяния к категории общеуголовных преступлений", — заключил Коков.