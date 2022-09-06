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6 сентября, 15:34

Идею признать Россию спонсором терроризма связали с провалом западных санкций

Замсекретаря Совбеза Коков: Идея признать Россию спонсором терроризма исходит от потерявших разум людей

Призывы объявить Россию спонсором терроризма исходят от потерявших разум людей и призваны компенсировать разочарование результатами антироссийских санкций. Такое мнение в интервью "Российской газете" озвучил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Он отметил, что авторами данной инициативы движет "навязчивая идея собственной исключительности", а вот международные правовые нормы и здравый смысл они предпочитают полностью игнорировать.

"Хотел бы обратить внимание на последовательную и юридически обоснованную позицию нашей страны по данному вопросу, согласно которой мы выступаем против доктрины "государственного терроризма", используемой некоторыми странами для оправдания незаконного вмешательства во внутренние дела других государств, а также относим терроризм и связанные с ним деяния к категории общеуголовных преступлений", — заключил Коков.

В Кремле позитивно оценили позицию Байдена в вопросе признания РФ спонсором терроризма

В Кремле позитивно оценили позицию Байдена в вопросе признания РФ спонсором терроризма

Напомним, что в конце июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен, по некоторым данным, сопротивляется призывам Конгресса, ведь в этом случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой. Кстати, Сейм Латвии по примеру американских товарищей со своей стороны тоже объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Однако накануне, общаясь с журналистами, глава Белого дома Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос, считает ли он необходимым внести в американский список государств – спонсоров терроризма Российскую Федерацию.

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ТАСС / Алексей Никольский

Марина Калегина

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