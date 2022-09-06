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6 сентября, 15:30

Власти Запорожья раскритиковали предложение МАГАТЭ по "зоне безопасности" на ЗАЭС

Рогов: Для целостности ЗАЭС нужна не зона безопасности, а наказания за обстрелы

Для поддержания целостности Запорожской атомной электростанции нужна не "зона безопасности", а режим тишины и наказания за обстрелы. Об этом заявил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя опубликованный доклад МАГАТЭ.

"Для поддержания целостности АЭС надо договариваться не о создании вокруг АЭС просто защитной зоны, а договариваться о режиме тишины. То есть если хоть что-то прилетает на территорию АЭС, то надо того, кто выстрелил этим, сразу же жёстко наказывать", — приводит ТАСС его слова.

Рогов также считает, что демилитаризация ЗАЭС приведёт к тому, что украинские войска займут объект. В этом случае не исключено, что именно с него ВСУ захотят обстреливать близлежащие населённые пункты.

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Ранее Лайф сообщал, что МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которого может повлечь риск "ядерного инцидента".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова

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