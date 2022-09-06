Власти Запорожья раскритиковали предложение МАГАТЭ по "зоне безопасности" на ЗАЭС

Для поддержания целостности Запорожской атомной электростанции нужна не "зона безопасности", а режим тишины и наказания за обстрелы. Об этом заявил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя опубликованный доклад МАГАТЭ.

"Для поддержания целостности АЭС надо договариваться не о создании вокруг АЭС просто защитной зоны, а договариваться о режиме тишины. То есть если хоть что-то прилетает на территорию АЭС, то надо того, кто выстрелил этим, сразу же жёстко наказывать", — приводит ТАСС его слова.

Рогов также считает, что демилитаризация ЗАЭС приведёт к тому, что украинские войска займут объект. В этом случае не исключено, что именно с него ВСУ захотят обстреливать близлежащие населённые пункты.