Штраф за взятку хоккеисту Воробьёву назвали "мягким" и попросили заменить на реальный срок

Хоккеисту петербуржского СКА Михаилу Воробьёву необходимо назначить более строгое наказание, нежели штраф в размере двух миллионов рублей за дачу взятки. Соответствующее письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин. Обращение оказалось в распоряжении Лайфа.

Как заметил Бородин, наказание по статье за дачу взятки в особо крупном размере предусматривает тюремное заключение на срок от семи до двенадцати лет. Однако в случае с хоккеистом СКА, который давал взятку для покупки военного билета, суд вынес слишком "мягкий" приговор.

"Сложно судить, с чем связана такая мягкость приговора в отношении последнего, однако, на наш взгляд, наказание несоразмерно совершённому деянию. Вряд ли такой приговор послужит уроком для лиц, имеющих финансовую возможность заплатить преступникам за приобретение военного билета в целях избежать службы в Вооружённых силах Российской Федерации", — говорится в тексте обращения.

В итоге организация просит Генпрокуратуру провести проверку всех обстоятельств дела, а также внести представление по отмене данного приговора.