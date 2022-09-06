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6 сентября, 15:46

Штраф за взятку хоккеисту Воробьёву назвали "мягким" и попросили заменить на реальный срок

Осуждённому за взятку хоккеисту Воробьёву попросили заменить штраф на реальное наказание

Хоккеисту петербуржского СКА Михаилу Воробьёву необходимо назначить более строгое наказание, нежели штраф в размере двух миллионов рублей за дачу взятки. Соответствующее письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин. Обращение оказалось в распоряжении Лайфа.

Как заметил Бородин, наказание по статье за дачу взятки в особо крупном размере предусматривает тюремное заключение на срок от семи до двенадцати лет. Однако в случае с хоккеистом СКА, который давал взятку для покупки военного билета, суд вынес слишком "мягкий" приговор.

"Сложно судить, с чем связана такая мягкость приговора в отношении последнего, однако, на наш взгляд, наказание несоразмерно совершённому деянию. Вряд ли такой приговор послужит уроком для лиц, имеющих финансовую возможность заплатить преступникам за приобретение военного билета в целях избежать службы в Вооружённых силах Российской Федерации", — говорится в тексте обращения.

В итоге организация просит Генпрокуратуру провести проверку всех обстоятельств дела, а также внести представление по отмене данного приговора.

Хоккеиста СКА Воробьёва оштрафовали на 2 миллиона рублей за покупку военного билета

Хоккеиста СКА Воробьёва оштрафовали на 2 миллиона рублей за покупку военного билета

Ранее Лайф сообщал, что хоккеист СКА Михаил Воробьёв получил два миллиона рублей штрафа за дачу взятки в особо крупном размере с целью приобрести военный билет. Сам спортсмен полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Шамиль Гаджиев
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