Приложения UTair приостановят работу из-за блокировки в AppStore и Google Play

AppStore и Google Play заблокировали мобильные приложения авиакомпании UTair, поэтому их работа приостановится. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"19 августа приложения UTair приостановят свою работу из-за блокировки со стороны AppStore и Google Play. Покупка билетов, электронная регистрация и остальные сервисы UTair по-прежнему доступны на сайте utair.ru", — говорится в сообщении.

Также указывается, что компания была готова к этому развитию событий и сделала мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей.