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18 августа, 07:53

Приложения UTair приостановят работу из-за блокировки в AppStore и Google Play

AppStore и Google Play заблокировали мобильные приложения авиакомпании UTair, поэтому их работа приостановится. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"19 августа приложения UTair приостановят свою работу из-за блокировки со стороны AppStore и Google Play. Покупка билетов, электронная регистрация и остальные сервисы UTair по-прежнему доступны на сайте utair.ru", — говорится в сообщении.

Также указывается, что компания была готова к этому развитию событий и сделала мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей.

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Напомним, в марте авиакомпания UTair перевела 50 самолётов в российский реестр. При этом перерегистрация парка началась ещё в прошлом году, уточнили в компании. Отмечается, что оставшихся лайнеров вполне достаточно для бесперебойного обслуживания пассажиров. А в апреле Минторг США ввёл экспортные санкции в отношении "Аэрофлота", Azur Air и UTair.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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