В Конго новый мост рухнул в самый ответственный момент
В Конго мост рухнул во время разрезания красной ленточки на торжественном открытии
В Демократической Республике Конго пешеходный мост рухнул во время церемонии его открытия при разрезании красной ленточки. Об этом сообщается на портале Mandy News.
В Конго рухнул мост при его торжественном открытии. Видео © Twitter / Dorota Malicka
На кадрах видно, как конструкция высотой около двух метров обрушилась вместе со стоящими на ней людьми, торжественно открывающими этот объект. Мост даёт слабину ровно в тот момент, как женщина перерезает красную ленточку.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После обрушения местные жители и военные помогли гостям спуститься с разрушенного моста на землю.
Ранее Лайф рассказывал, что в Индии аттракцион с людьми рухнул с многометровой высоты. Десять человек получили тяжёлые травмы, их госпитализировали. На кадрах падения, опубликованных в Сети, видно, что огромные высотные качели поднимаются сначала, как и положено, кружась, а затем, вместо того чтобы постепенно идти на снижение, резко срываются.
Скрин из видео Twitter / Dorota Malicka