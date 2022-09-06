В Конго новый мост рухнул в самый ответственный момент

В Демократической Республике Конго пешеходный мост рухнул во время церемонии его открытия при разрезании красной ленточки. Об этом сообщается на портале Mandy News.

В Конго рухнул мост при его торжественном открытии. Видео © Twitter / Dorota Malicka

На кадрах видно, как конструкция высотой около двух метров обрушилась вместе со стоящими на ней людьми, торжественно открывающими этот объект. Мост даёт слабину ровно в тот момент, как женщина перерезает красную ленточку.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После обрушения местные жители и военные помогли гостям спуститься с разрушенного моста на землю.