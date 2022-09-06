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6 сентября, 15:51

В Конго новый мост рухнул в самый ответственный момент

В Конго мост рухнул во время разрезания красной ленточки на торжественном открытии

В Демократической Республике Конго пешеходный мост рухнул во время церемонии его открытия при разрезании красной ленточки. Об этом сообщается на портале Mandy News.

В Конго рухнул мост при его торжественном открытии. Видео © Twitter / Dorota Malicka

На кадрах видно, как конструкция высотой около двух метров обрушилась вместе со стоящими на ней людьми, торжественно открывающими этот объект. Мост даёт слабину ровно в тот момент, как женщина перерезает красную ленточку.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После обрушения местные жители и военные помогли гостям спуститься с разрушенного моста на землю.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Индии аттракцион с людьми рухнул с многометровой высоты. Десять человек получили тяжёлые травмы, их госпитализировали. На кадрах падения, опубликованных в Сети, видно, что огромные высотные качели поднимаются сначала, как и положено, кружась, а затем, вместо того чтобы постепенно идти на снижение, резко срываются.

Обложка ©

Скрин из видео Twitter / Dorota Malicka

Григорий Воронцов
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