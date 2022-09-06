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6 сентября, 15:56

Ветеран ВОВ и ещё один житель Изюма погибли после обстрела со стороны ВСУ

Двое жителей Харьковской области, в числе которых 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате обстрела города Изюма украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Для обстрелов мирных кварталов использовались американские реактивные системы залпового огня. Удар нанесли по частному сектору", — говорится в сообщении.

В результате атаки ВСУ ещё двое мирных граждан получили различные ранения, добавили в администрации.

Стало известно о тщетной попытке украинских войск вернуть освобождённое село в ДНР

Стало известно о тщетной попытке украинских войск вернуть освобождённое село в ДНР

А ранее стало известно об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном. После концентрации сил в районе Посад-Покровского украинские войска начали наступление в треугольнике Терновые Поды – Зелёный Гай – Благодатное. Однако атакующих встретили сосредоточенные залпы российской артиллерии.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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