Ветеран ВОВ и ещё один житель Изюма погибли после обстрела со стороны ВСУ

Двое жителей Харьковской области, в числе которых 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате обстрела города Изюма украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Для обстрелов мирных кварталов использовались американские реактивные системы залпового огня. Удар нанесли по частному сектору", — говорится в сообщении.

В результате атаки ВСУ ещё двое мирных граждан получили различные ранения, добавили в администрации.