Ветеран ВОВ и ещё один житель Изюма погибли после обстрела со стороны ВСУ
Двое жителей Харьковской области, в числе которых 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате обстрела города Изюма украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"Для обстрелов мирных кварталов использовались американские реактивные системы залпового огня. Удар нанесли по частному сектору", — говорится в сообщении.
В результате атаки ВСУ ещё двое мирных граждан получили различные ранения, добавили в администрации.
А ранее стало известно об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном. После концентрации сил в районе Посад-Покровского украинские войска начали наступление в треугольнике Терновые Поды – Зелёный Гай – Благодатное. Однако атакующих встретили сосредоточенные залпы российской артиллерии.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine