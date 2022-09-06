Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки
Президент России Владимир Путин заявил, что программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена. Об этом он сказал во время встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.
"Там и срок продлеваем же", — сказал российский лидер, слушая о предложениях по расширению программы.
Ранее Лайф писал, что в России стала бессрочной льготная сельская ипотека. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена такого ограничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых ещё большему числу сельских жителей.
ТАСС / Владимир Смирнов