Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Президент России Владимир Путин заявил, что программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена. Об этом он сказал во время встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.

"Там и срок продлеваем же", — сказал российский лидер, слушая о предложениях по расширению программы.