Косоглазие скульптуры из Летнего сада "лечат" с помощью компрессов

На глаза изуродованной статуи Петронии Примы, жены императора Вителлия, из Летнего сада в Санкт-Петербурге наложили компрессы. Об этом сообщила художник – реставратор отдела реставрации каменной и гипсовой скульптуры Русского музея Анна Казанова.

"Маркер ушёл достаточно далеко в поры, и приходится использовать компресс. Человек делает такие вещи за минуту (уродует скульптуру. — Прим. Лайфа), а для того, чтобы это удалить, сотрудникам приходится тратить время на приготовление специальных средств, на нанесение, удаление, задействовано сколько-то людей", — рассказала она газете "Петербургский дневник".

В данный момент, по словам Казановой, нельзя спрогнозировать срок восстановления скульптуры, поскольку сейчас в Северной столице часто идут дожди и достаточно холодно.