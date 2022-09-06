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6 сентября, 16:13

Косоглазие скульптуры из Летнего сада "лечат" с помощью компрессов

На глаза изуродованной скульптуры из Летнего сада наложили компрессы

<p>На глаза изуродованной скульптуры из Летнего сада наложили компрессы. Обложка © <a href="https://www.fontanka.ru/2022/09/06/71632709/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фонтанка.ру</a> / Алина Циопа</p>

На глаза изуродованной скульптуры из Летнего сада наложили компрессы. Обложка © Фонтанка.ру / Алина Циопа

На глаза изуродованной статуи Петронии Примы, жены императора Вителлия, из Летнего сада в Санкт-Петербурге наложили компрессы. Об этом сообщила художник – реставратор отдела реставрации каменной и гипсовой скульптуры Русского музея Анна Казанова.

"Маркер ушёл достаточно далеко в поры, и приходится использовать компресс. Человек делает такие вещи за минуту (уродует скульптуру. — Прим. Лайфа), а для того, чтобы это удалить, сотрудникам приходится тратить время на приготовление специальных средств, на нанесение, удаление, задействовано сколько-то людей", — рассказала она газете "Петербургский дневник".

В данный момент, по словам Казановой, нельзя спрогнозировать срок восстановления скульптуры, поскольку сейчас в Северной столице часто идут дожди и достаточно холодно.

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Напомним: накануне стало известно, что вандал нарисовал косые глаза Петронии Приме. В пресс-службе объединения "Сады Русского музея" пообещали, что скульптуру отчистят, но это будет непростая работа.

Наталья Исакова

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