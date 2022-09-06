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6 сентября, 16:19

Учёные нашли связь между храпом и риском развития рака

Шведские учёные узнали, что у храпящих людей выше риск развития рака и появления тромбов

Учёные из Уппсальского университета в Швеции в ходе исследования выяснили, что у страдающих от апноэ людей — чаще онкологические заболевания, а также они более подвержены образованию тромбов и снижению умственных способностей. Результаты их работы опубликованы в журнале EurekAlert!.

По данным исследователей, ночной храп может стать причиной гипоксии, которая при наличии сопутствующих болезней или вредных привычек способна привести к раку и образованию тромбов. Наибольшему же риску подвержены люди с лишним весом, диабетом, а также активные курильщики или алкоголики. При этом учёные отметили, что прямой связи между апноэ и появлением онкологических заболеваний нет.

"Неясно, связано это с самим храпом или с сопутствующими факторами риска развития рака, такими как ожирение, кардиометаболические заболевания и факторы образа жизни", — объяснили специалисты.

Исследовательская группа планирует продолжить изучение влияния апноэ на здоровье человека и увеличить число наблюдаемых ими пациентов.

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Ранее сомнолог Бузунов рассказал об опасностях от избытка сна. Так, по его словам, это может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, к примеру синдрома обструктивного апноэ. При этом заболевании у больного происходят частые остановки дыхания во время сна длительностью от 10 секунд до минуты и более.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов
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