Учёные нашли связь между храпом и риском развития рака

Учёные из Уппсальского университета в Швеции в ходе исследования выяснили, что у страдающих от апноэ людей — чаще онкологические заболевания, а также они более подвержены образованию тромбов и снижению умственных способностей. Результаты их работы опубликованы в журнале EurekAlert!.

По данным исследователей, ночной храп может стать причиной гипоксии, которая при наличии сопутствующих болезней или вредных привычек способна привести к раку и образованию тромбов. Наибольшему же риску подвержены люди с лишним весом, диабетом, а также активные курильщики или алкоголики. При этом учёные отметили, что прямой связи между апноэ и появлением онкологических заболеваний нет.

"Неясно, связано это с самим храпом или с сопутствующими факторами риска развития рака, такими как ожирение, кардиометаболические заболевания и факторы образа жизни", — объяснили специалисты.

Исследовательская группа планирует продолжить изучение влияния апноэ на здоровье человека и увеличить число наблюдаемых ими пациентов.