Покушение на коменданта Бердянска Артёма Бардина организовали украинские диверсанты. Об этом заявил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"За совершением данного теракта и покушением на коменданта Бардина стоят террористы режима Зеленского", — приводит РИА "Новости" его слова.