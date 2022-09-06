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6 сентября, 16:27

Власти Запорожья рассказали, кто стоит за убийством коменданта Бердянска

Рогов: Покушение на коменданта Бердянска организовали украинские диверсанты

Покушение на коменданта Бердянска Артёма Бардина организовали украинские диверсанты. Об этом заявил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"За совершением данного теракта и покушением на коменданта Бардина стоят террористы режима Зеленского", приводит РИА "Новости" его слова.

Рогов также добавил, что в настоящий момент ведётся поиск организаторов и исполнителей.

Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Напомним, что в центре Бердянска сегодня днём взорвали автомобиль, принадлежащий Бардину. Всё произошло у здания городской администрации, после случившегося также была перестрелка. По последним данным, комендант скончался в больнице.

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VK / Вооружённые силы Новороссии (ВСН)

Наталья Исакова

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