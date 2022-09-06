Власти Запорожья рассказали, кто стоит за убийством коменданта Бердянска
Рогов: Покушение на коменданта Бердянска организовали украинские диверсанты
Покушение на коменданта Бердянска Артёма Бардина организовали украинские диверсанты. Об этом заявил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"За совершением данного теракта и покушением на коменданта Бардина стоят террористы режима Зеленского", — приводит РИА "Новости" его слова.
Рогов также добавил, что в настоящий момент ведётся поиск организаторов и исполнителей.
Напомним, что в центре Бердянска сегодня днём взорвали автомобиль, принадлежащий Бардину. Всё произошло у здания городской администрации, после случившегося также была перестрелка. По последним данным, комендант скончался в больнице.