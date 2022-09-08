Минобороны показало работу комплексов "Оса", из-за которых ВСУ боятся пускать в ход дроны

ВСУ практически перестали применять беспилотники, заявил заместитель командира зенитного ракетного полка ВКС России. Виной тому отечественные зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", которые используются для обнаружения и уничтожения воздушных целей, в том числе украинских дронов.

Применение "Оса-АКМ" ВКС России в рамках спецоперации. Видео © Минобороны РФ

"Оса-АКМ" уничтожает как самодельные дроны, так и БПЛА промышленного производства. От получения команды до пуска проходит буквально несколько секунд. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно, что ЗРК отлично справляется с работой и в тёмное время суток.