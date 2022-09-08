Минобороны показало работу комплексов "Оса", из-за которых ВСУ боятся пускать в ход дроны
Российские комплексы "Оса-АКМ" вынудили ВСУ реже пускать в ход беспилотники
ВСУ практически перестали применять беспилотники, заявил заместитель командира зенитного ракетного полка ВКС России. Виной тому отечественные зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", которые используются для обнаружения и уничтожения воздушных целей, в том числе украинских дронов.
Применение "Оса-АКМ" ВКС России в рамках спецоперации. Видео © Минобороны РФ
"Оса-АКМ" уничтожает как самодельные дроны, так и БПЛА промышленного производства. От получения команды до пуска проходит буквально несколько секунд. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно, что ЗРК отлично справляется с работой и в тёмное время суток.
"В начале спецоперации [у ВСУ] было очень много БЛА, таких как "Байрактар" и других беспилотников иностранного производства. Сейчас уже стало их намного меньше. С помощью как раз нашего комплекса очень много было поражено", — рассказал заместитель командира зенитного ракетного полка.
Ранее Лайф сообщал, что в Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией", а спустя два дня украинские боевики подорвали один из филиалов штаба в Мелитополе. Также накануне в городе прогремело пять взрывов, сработали средства ПВО.
Минобороны России