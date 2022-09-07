В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией"
Власти Запорожской области сообщили, что в Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией". Сейчас уточняются данные о пострадавших.
"Украина вновь совершила теракт, взорван штаб [общественного движения "Мы вместе с Россией"] в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются", — написал в своём телеграм-канале член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, тактика запугивания мирных жителей, вопреки её безрезультатности, "всё еще не покинула головы руководителей террористического государства".
Ранее Рогов сообщил о пяти взрывах, раздавшихся в Мелитополе. По его словам, сработала система ПВО.
"Предварительно — работа ПВО... Пять взрывов", — написал Рогов.
Напомним: российские силы ПВО, по предварительной информации, сбили не менее десяти украинских ракет в небе над Херсоном. Сообщалось, что над городом не было видно следов от ракет систем ПВО, однако отчётливо слышались звуки взрывов.
Telegram / Владимир Рогов