Власти Запорожской области сообщили, что в Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией". Сейчас уточняются данные о пострадавших.

"Украина вновь совершила теракт, взорван штаб [общественного движения "Мы вместе с Россией"] в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются", — написал в своём телеграм-канале член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, тактика запугивания мирных жителей, вопреки её безрезультатности, "всё еще не покинула головы руководителей террористического государства".

Ранее Рогов сообщил о пяти взрывах, раздавшихся в Мелитополе. По его словам, сработала система ПВО.

"Предварительно — работа ПВО... Пять взрывов", — написал Рогов.