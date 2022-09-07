Более десяти взрывов прогремело в Херсоне

Российские силы ПВО, по предварительной информации, сбили не менее десяти украинских ракет в небе над Херсоном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По его словам, над городом не видно следов от ракет систем ПВО, однако отчётливо слышатся звуки взрывов. На данный момент официальной информации нет.