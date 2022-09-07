Более десяти взрывов прогремело в Херсоне
Российские силы ПВО, по предварительной информации, сбили не менее десяти украинских ракет в небе над Херсоном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
По его словам, над городом не видно следов от ракет систем ПВО, однако отчётливо слышатся звуки взрывов. На данный момент официальной информации нет.
Накануне сообщалось, что угольная база города Голая Пристань в Херсонской области загорелась после обстрела со стороны украинских военных. Никто не пострадал.
ТАСС / Минобороны России