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7 сентября, 16:27

Более десяти взрывов прогремело в Херсоне

Российские силы ПВО, по предварительной информации, сбили не менее десяти украинских ракет в небе над Херсоном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По его словам, над городом не видно следов от ракет систем ПВО, однако отчётливо слышатся звуки взрывов. На данный момент официальной информации нет.

ТАСС: Более 10 взрывов прогремело в Херсоне

ТАСС: Более 10 взрывов прогремело в Херсоне

Накануне сообщалось, что угольная база города Голая Пристань в Херсонской области загорелась после обстрела со стороны украинских военных. Никто не пострадал.

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ТАСС / Минобороны России

Татьяна Миссуми

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