Эксперты ЭИСИ спрогнозировали даты проведения референдума на освобождённых территориях

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе круглого стола ЭИСИ представил данные социологического исследования об отношении жителей обсуждаемых регионов к идее проведения референдумов на освобождённых территориях и в Донбассе. В целом опрошенные выражают высокую степень готовности участвовать в возможном референдуме о территориальной принадлежности своего региона. Декларируют намерение принять участие в референдуме по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области 74% респондентов. Не собираются принимать участие 13% опрошенных. В Херсонской области в голосовании планируют принять участие 61% респондентов, и 22% - не намереваются. По мнению эксперта, определение четкой даты проведения референдумов изменит эти цифры, уменьшив количество неопределившихся.

В ходе обсуждения политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов высказал свое мнение, в чем причина растущего уровня пророссийских настроений на освобожденных территориях. Как считает политолог, та модель, которая транслировалась изначально украинской пропагандой о грядущих ужасах, разбилась о реальность. Люди, которые возвращаются к себе домой, убеждаются в том, что от своего государства они не получили никакой помощи. Помимо того, что они были брошены на произвол судьбы, так еще и увидели своими глазами, что Украина устраивает государственный террор в отношении своих же граждан.

"В этой позиции они видят и работу России по восстановлению мирной жизни, по запуску учебного года, восстановление инфраструктуры. Идет восстановление жилья. Люди это видят, и это помогает им сделать очевидный выбор при обсуждении таких важных вопросов, как референдум…. Такую динамику обуславливает то, что все больше и больше людей покидает Европу и Украину, возвращаясь семьями к себе домой", - сказал Асафов.

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Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев со своей стороны отметил, что исторически на освобожденных территориях проживало именно русское население, на данный момент местные люди вновь проходят процесс национальной самоидентификации.

"Сейчас происходит смена идентичности. Люди превращаются из "Иванов, родства непомнящих" обратно в русских людей. Это воссоединение с исторической Россией, со своей родиной. Вот, что ждут люди на референдуме", - прокомментировал он.

По прогнозам эксперта, голосование состоится во второй половине осени-зимой, когда линия фронта будет отодвинута. При этом, по словам Матвейчева, имело бы смысл приурочить его к крупной и важной российской дате. На горизонте сейчас несколько дат: День народного единства в ноябре, который не отмечался на Украине, или 30 декабря, когда состоится празднование 100-летие образования СССР.

"Это будет глубоко символично, если в конце декабря, под Новый год, результаты развала Советского союза частично будут исправлены новым референдумом", - добавил парламентарий.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и вовсе считает, что с референдумами спешить не надо, потому что "время работает на Россию". Этому способствуют пять факторов: рост динамики позитивного отношения жителей освобожденных территорий к референдумам; безопасность проведения голосования; возвращение жителей на родину и вытекающая из этого легитимность; рост поддержки российскими регионами. Эксперт отметил, что референдум, на его взгляд, не надо приурочивать к конкретной дате: главное, чтобы он прошел в безопасных для голосующих условиях. К тому же надо быть готовыми, что референдум захотят провести и другие освобождённые территории, что также может отразиться на сроках проведения.

"Мне кажется, что ориентироваться надо на конец октября или ноябрь. На Украине традиционно выборы проводились в конце октября. Есть такой фактор электоральной памяти. А в ноябре референдум можно будет привязать ко Дню народного единства или разного рода политическим событиям, которые могут иметь значение для данных двух территорий, и не только России в целом", — указал Чеснаков.

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Завершая круглый стол, его модератор Павел Данилин подытожил, что долгосрочная тенденция, которая все больше проявляется и является самой важной – люди хотят быть с Россией.