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7 сентября, 16:12

Продавцы "Магнита" приняли роды у жительницы Воронежа

Жительница Воронежа родила сына в круглосуточном "Магните"

Продавцам одного из круглосуточных "Магнитов" Воронежа пришлось принять роды у прохожей, пишет kp.ru. Жительница города рано утром почувствовала схватки и решила обратиться за помощью к персоналу ближайшего супермаркета.

В это время в магазине находились двое работников ночной смены. Они вызвали скорую помощь, однако малыш врачей не стал дожидаться, поэтому продавцам пришлось принимать роды самостоятельно. В итоге у женщины родился сын.

"Пока коллега по телефону вызывала скорую, я принёс ножницы, аптечку. Всё произошло естественным образом, каких-то специальных медицинских знаний не потребовалось. Пусть всё будет хорошо у мамы и её сына", — прокомментировал случившееся продавец Валерий, перерезавший пуповину. В пресс-службе торговой сети заявили, что собираются наградить его.

Ранее Лайф сообщал, что туристка родила ребёнка на высоте 3800 метров над уровнем моря. Всё произошло на горе Эльбрус. По словам очевидцев, женщина была не в курсе беременности.

В Италии женщина с пересаженной маткой выносила и родила ребёнка

В Италии женщина с пересаженной маткой выносила и родила ребёнка

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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