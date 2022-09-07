Продавцы "Магнита" приняли роды у жительницы Воронежа

Продавцам одного из круглосуточных "Магнитов" Воронежа пришлось принять роды у прохожей, пишет kp.ru. Жительница города рано утром почувствовала схватки и решила обратиться за помощью к персоналу ближайшего супермаркета.

В это время в магазине находились двое работников ночной смены. Они вызвали скорую помощь, однако малыш врачей не стал дожидаться, поэтому продавцам пришлось принимать роды самостоятельно. В итоге у женщины родился сын.

"Пока коллега по телефону вызывала скорую, я принёс ножницы, аптечку. Всё произошло естественным образом, каких-то специальных медицинских знаний не потребовалось. Пусть всё будет хорошо у мамы и её сына", — прокомментировал случившееся продавец Валерий, перерезавший пуповину. В пресс-службе торговой сети заявили, что собираются наградить его.