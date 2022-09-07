В ГД уличили Запад в создании "паразитической схемы грабежа" из-за вывоза зерна с Украины

Коллективный Запад является создателем паразитической схемы грабежа всего мира, заявил РИА ФАН депутат Госдумы Евгений Фёдоров, комментируя слова президента России Владимира Путина, раскритиковавшего Киев за поставку зерна вышеупомянутым, а не голодающим странам Африки.

По словам Фёдорова, происходит грабёж украинского населения, чтобы в том числе увеличить вероятность голода в стране. Американцы считают такую тактику стимулом к лучшей мобилизации для участия в военных действиях, полагает депутат. Он подчеркнул, что противники заключили соглашения, по которым Москве не сумели поставить ни грамма зерна. По этой же схеме могут заблокировать поставки российской нефти.

Депутат предположил, что в ноябре может не понадобиться продление соглашения по вывозу зерна с Украины и поставки куда-либо прекратятся. Фёдоров также подчеркнул, что США и их европейских союзников не интересует, что станет с жителями государств, голодающими из-за отсутствия российского продовольствия.

"Тут нужно понимать экономическую систему, которую создал Запад и США. Суть её в том, что вроде бы все покупают за доллары, за евро, которые составляют 80% мирового валютного оборота. Но на самом деле это отвлекающий фактор от реальных проблем с поставками реальных товаров. Россия на мировой рынок поставляет треть мировых товаров, а в ответ получает где-то меньше одного процента товарной массы. Создана система, при которой искусственно США и их союзники сформировали паразитическую схему грабежа всего мира с точки зрения товарных потоков", — пояснил Фёдоров.