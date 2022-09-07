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7 сентября, 15:46

Врио мэра Лисичанска и советник главы МВД ЛНР попали под обстрел

Советник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв с позывным Коммунист и исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый попали под обстрел ВСУ. Об этом вечером в среду сообщил ТАСС. Как заявил агентству сам Киселёв, всё произошло в районе Волчеяровки и Малорязянцева — посёлков, которые находятся всего в нескольких километрах от Лисичанска.

К счастью, ни Киселёв, ни Скорый не пострадали.

"По счастливой случайности по нам снаряды не попали, но ложились недалеко. Это говорит о том, что киевская хунта продолжает разрушать мирные города и пытается нарушить мирную жизнь в этих населённых пунктах", сообщил советник министра внутренних дел ЛНР.

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Ранее Киселёв рассказал, что на него было совершено покушение. Это произошло ещё в конце мая в центре Луганска.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Марина Калегина

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