Лапы не двигаются, но начал есть: Стало известно о состоянии спасённого на Диксоне раненого медведя

Врачи оценивают состояние раненого медведя, которого доставили в Московский зоопарк с острова Диксон, пока ещё как крайне тяжёлое. SHOT публикует кадры из вольера, на них мохнатый пациент с трудом сидит и тяжело дышит.

Раненый медведь, доставленный в Москву с острова Диксон. Видео © t.me / SHOT

После осмотра выяснилось, что мишка — самец, на его теле насчитали около 25–30 отверстий от стрельбы картечью. У него до сих пор не двигаются задние лапы, зато появился аппетит, рассказали ветеринары. По их словам, операцию пришлось отложить, так как животное тяжело перенесло перелёт и находится в стрессе, ему продолжают давать антибиотики и противовоспалительные препараты.