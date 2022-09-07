Лапы не двигаются, но начал есть: Стало известно о состоянии спасённого на Диксоне раненого медведя
Стало известно о состоянии спасённого на Диксоне раненого медведя
Врачи оценивают состояние раненого медведя, которого доставили в Московский зоопарк с острова Диксон, пока ещё как крайне тяжёлое. SHOT публикует кадры из вольера, на них мохнатый пациент с трудом сидит и тяжело дышит.
Раненый медведь, доставленный в Москву с острова Диксон. Видео © t.me / SHOT
После осмотра выяснилось, что мишка — самец, на его теле насчитали около 25–30 отверстий от стрельбы картечью. У него до сих пор не двигаются задние лапы, зато появился аппетит, рассказали ветеринары. По их словам, операцию пришлось отложить, так как животное тяжело перенесло перелёт и находится в стрессе, ему продолжают давать антибиотики и противовоспалительные препараты.
Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап.