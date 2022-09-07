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7 сентября, 15:25

"Новатэк" заинтересовался покупкой доли в "Сахалине-2"

Глава "Новатэка" Михельсон заявил об интересе компании к проекту "Сахалин-2"

Крупнейший производитель сжиженного природного газа "Новатэк" заинтересовался участием в СПГ-проекте "Сахалин-2". Об этом заявил совладелец и представитель правления "Новатэка" Леонид Михельсон на полях Восточного экономического форума.

"Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее", — сообщил он журналистам в кулуарах ВЭФ, отметив, что окончательное решение об участии в покупке доли в этом проекте компания примет после анализа.

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Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, который, в частности, предусматривает передачу имущества компании-оператора проекта "Сахалин-2" ("Сахалин энерджи") в собственность РФ. Согласно критериям отбора участников проекта, потенциальный покупатель доли в "Сахалине-2" должен обладать опытом в эксплуатации завода по производству СПГ с объёмом более четырёх млн тонн в год.

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ТАСС / Роман Пименов

Ирина Фальке

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