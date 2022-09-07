"Новатэк" заинтересовался покупкой доли в "Сахалине-2"
Глава "Новатэка" Михельсон заявил об интересе компании к проекту "Сахалин-2"
Крупнейший производитель сжиженного природного газа "Новатэк" заинтересовался участием в СПГ-проекте "Сахалин-2". Об этом заявил совладелец и представитель правления "Новатэка" Леонид Михельсон на полях Восточного экономического форума.
"Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее", — сообщил он журналистам в кулуарах ВЭФ, отметив, что окончательное решение об участии в покупке доли в этом проекте компания примет после анализа.
Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, который, в частности, предусматривает передачу имущества компании-оператора проекта "Сахалин-2" ("Сахалин энерджи") в собственность РФ. Согласно критериям отбора участников проекта, потенциальный покупатель доли в "Сахалине-2" должен обладать опытом в эксплуатации завода по производству СПГ с объёмом более четырёх млн тонн в год.
ТАСС / Роман Пименов