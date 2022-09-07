"Новатэк" заинтересовался покупкой доли в "Сахалине-2"

Крупнейший производитель сжиженного природного газа "Новатэк" заинтересовался участием в СПГ-проекте "Сахалин-2". Об этом заявил совладелец и представитель правления "Новатэка" Леонид Михельсон на полях Восточного экономического форума.

"Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее", — сообщил он журналистам в кулуарах ВЭФ, отметив, что окончательное решение об участии в покупке доли в этом проекте компания примет после анализа.