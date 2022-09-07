Фитнес-тренер объяснил, почему занятия спортом осенью особенно эффективны

Занятия спортом осенью особенно эффективны, подсказал читателям РИАМО мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

Этому в том числе способствуют хорошие погодные условия: солнце уже не столь активно, а на улице пока ещё не морозно. К тому же за лето все системы организма отдыхают и к осени обретают готовность к физическим нагрузкам. Третьей причиной, по словам тренера, является психологическая готовность. Тем, кто хочет изменить свою жизнь, Нагулин посоветовал начать со спорта.

"Многие из нас постоянно откладывают момент начала новой жизни на следующий понедельник или новый год. Я рекомендую сделать это осенью. Зачастую люди именно в осенний период решают сменить место работы или заняться самообразованием. И опять же, повторюсь, осенью идёт набор в различные секции. Можно найти вид спорта себе по душе", — заявил Нагулин.

Он посоветовал больше внимания уделять не силовым, а кардионагрузкам, памятуя о начале сезона вирусных и простудных заболеваний. Чрезмерные физические нагрузки, наоборот, сильно ослабляют иммунитет, а значит, необходимо следить за темпом выполнения упражнений. Кроме того, он напомнил о необходимости употреблять как можно больше фруктов и овощей и правильно одеваться.