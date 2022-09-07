В Запорожье допустили полную остановку ЗАЭС, если обстрелы ВСУ не прекратятся

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий допустил полную приостановку работы Запорожской атомной электростанции в случае непрекращающихся обстрелов ВСУ.

"Сегодня с высокой долей вероятности мы будем вынуждены остановить атомную станцию. Потому что её работа будет невозможна в таких условиях", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

Балицкий также рассказал, что в таком случае будет совершаться переход на работу от дизель-генераторов. При этом он отметил, что вопрос ещё не решён до конца.

Кроме того, глава администрации региона также добавил, что действия ВСУ сказываются и на местных жителях. Так, по его словам, из-за непрекращающихся обстрелов Энергодара из города продолжают выезжать люди, в том числе проживающие там семьи персонала АЭС.