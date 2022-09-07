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7 сентября, 15:04

В Запорожье допустили полную остановку ЗАЭС, если обстрелы ВСУ не прекратятся

Глава Запорожья Балицкий допустил полную остановку ЗАЭС

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий допустил полную приостановку работы Запорожской атомной электростанции в случае непрекращающихся обстрелов ВСУ.

"Сегодня с высокой долей вероятности мы будем вынуждены остановить атомную станцию. Потому что её работа будет невозможна в таких условиях", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

Балицкий также рассказал, что в таком случае будет совершаться переход на работу от дизель-генераторов. При этом он отметил, что вопрос ещё не решён до конца.

Кроме того, глава администрации региона также добавил, что действия ВСУ сказываются и на местных жителях. Так, по его словам, из-за непрекращающихся обстрелов Энергодара из города продолжают выезжать люди, в том числе проживающие там семьи персонала АЭС.

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Вчера украинские военные за сутки трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС. В общей сложности ВСУ выпустили 20 снарядов по территории города Энергодара и станции. Вели обстрел с позиций в районе населённого пункта Марганец в Днепропетровской области.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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