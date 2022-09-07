Home Credit продал бизнес в России
Чешская компания Home Credit уходит из РФ, продав российские активы местным инвесторам
Чешская инвестиционная группа PPF Group и её дочернее подразделение уходят из России, закрыв сделку по продаже всей своей доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB), сообщила сама компания.
"Результатом всей сделки является выход PPF и группы Home Credit с российского банковского рынка", — указано в заявлении.
HCFB ранее уже приобрела 50,5% доли бизнеса, теперь компании отошли ещё 49,5%, тем самым за ней закрепился полный контроль. Сделка также проведена на условиях преемственности для сотрудников и клиентов, подчеркнули в чешской инвестиционной группе. Теперь Home Credit & Finance Bank стал исключительно российским бизнесом и полностью перешёл в руки индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, являющимся одним из основателей и председателем совета директоров "СПб биржи".
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