Home Credit продал бизнес в России

Чешская инвестиционная группа PPF Group и её дочернее подразделение уходят из России, закрыв сделку по продаже всей своей доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB), сообщила сама компания.

HCFB ранее уже приобрела 50,5% доли бизнеса, теперь компании отошли ещё 49,5%, тем самым за ней закрепился полный контроль. Сделка также проведена на условиях преемственности для сотрудников и клиентов, подчеркнули в чешской инвестиционной группе. Теперь Home Credit & Finance Bank стал исключительно российским бизнесом и полностью перешёл в руки индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, являющимся одним из основателей и председателем совета директоров "СПб биржи".