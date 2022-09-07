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7 сентября, 14:45

"Крылья Советов" подписали контракт с футболистом сборной Боснии и Герцеговины

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Амар Рахманович подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Соглашение с 28-летним спортсменом рассчитано на три сезона. За самарскую команду Рахманович будет выступать под 20-м номером.

"Рахманович — креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар — техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил семь голов и стал с "Коньяспором" бронзовым призёром чемпионата Турции", сказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

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До переезда в Турцию Рахманович становился чемпионом Боснии в составе "Сараево" и победителем первенства Словении с "Марибором". Также он имеет опыт выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. За национальную команду своей страны хавбек провёл пять матчей.

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ФК "Крылья Советов"

Роман Фейгин

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