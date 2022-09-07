"Крылья Советов" подписали контракт с футболистом сборной Боснии и Герцеговины

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Амар Рахманович подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Соглашение с 28-летним спортсменом рассчитано на три сезона. За самарскую команду Рахманович будет выступать под 20-м номером.

"Рахманович — креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар — техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил семь голов и стал с "Коньяспором" бронзовым призёром чемпионата Турции", — сказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.