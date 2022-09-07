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7 сентября, 13:36

Футболист "Локомотива" Бабкин перешёл в "Крылья Советов"

Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Бабкин перешёл в самарские "Крылья Советов". Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

За волжан 19-летний хавбек будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

"Желаем нашему футболисту стабильной игровой практики в Самаре и пройти весь сезон без травм", говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

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Сергей Бабкин — воспитанник волгоградского футбола. За основную команду "Локомотива" он выступал с лета 2021 года, отметившись одной голевой передачей в 20 встречах.

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ФК "Локомотив"

Роман Фейгин

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