"Локомотив" объявил о переходе защитника Кузьмичёва из "Урала"

Футболист подписал соглашение со столичным клубом, которое будет действовать до 30 июня 2026 года. В "Локомотиве" защитник будет выступать под номером 20.

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Добавим, что за "Урал" Кузьмичёв всего сыграл 32 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Кроме того, в его активе — две встречи в составе молодёжной сборной России.