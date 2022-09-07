"Локомотив" объявил о переходе защитника Кузьмичёва из "Урала"
Московский "Локомотив" официально объявил о переходе 21-летнего защитника молодёжной сборной России Ивана Кузьмичёва, который ранее выступал за "Урал".
Футболист подписал соглашение со столичным клубом, которое будет действовать до 30 июня 2026 года. В "Локомотиве" защитник будет выступать под номером 20.
Добавим, что за "Урал" Кузьмичёв всего сыграл 32 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Кроме того, в его активе — две встречи в составе молодёжной сборной России.
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ТАСС / Сергей Фадеичев