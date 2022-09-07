Эксперт назвал риски для России от разведения кур на дачах

Разрешая выращивать птицу на дачном участке, нужно учитывать вопрос безопасности, не стоит списывать со счетов и социальный фактор. Об этом заявил в разговоре с телеканалом "360" глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, комментируя закон, разрешающий разведение птицы в домашних условиях.

"Не каждый рад, что под ухом будет петух кричать. К тому же, если владелец курицы сам заболеет сальмонеллёзом, это станет его личной проблемой, но многие захотят продавать мясо и яйца, и тогда пострадают покупатели", — предупредил эксперт.

По словам Юшина, Россия уже входит в пятёрку производителей куриного мяса и тройку производителей индейки, поставляя мясо птицы почти в 60 стран мира на сотни миллионов долларов.

"Нефть когда-нибудь закончится, курицу можно выращивать сколько угодно. И в мире наша курица востребована — и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и в Азии, и в большинстве стран бывшего СССР, и в Китае, и в странах Юго-Восточной Азии", — объяснил он.

Юшин отметил, что экономический эффект от выращивания кур на даче сомнительный, так как вряд ли все садоводы вдруг решат стать птицеводами, а в случае распространения болезней страна потеряет миллиарды рублей. Он также призвал потенциальных владельцев птицеферм прислушиваться к специалистам Россельхознадзора и региональных ветслужб, которые хорошо осознают риски.