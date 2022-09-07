Езду на самокатах назвали одной из причин надвигающейся пандемии ожирения

За следующие 30 лет Россия рискует потерять 4,2% ВВП, а также лишиться свыше 200 000 человек из расчёта на 100 000 населения из-за проблемы ожирения в России, пишет kp.ru со ссылкой на доклад эндокринолога, члена-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук, врача высшей квалификационной категории директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Наталью Мокрышеву.

По её словам, избыточный вес и ожирение создают базу для роста смертности даже среди детей (где процент страдающих от лишнего веса достигает 30%). В первую очередь из-за сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений ЖКТ, психологических трудностей. Дети с ожирением оценивают качество своей жизни ниже, чем сверстники с онкологическими заболеваниями. Они также рискуют заработать депрессию, беспокойства, низкую самооценку и успеваемость, социальную изолированность, плохую концентрацию внимания.

Врач отметила, что основным фактором, который способствует ожирению, является не генетическая предрасположенность, а окружающая среда. В том числе речь идёт об общем увеличении калорийности питания. В числе "простых удовольствий" современного человека она назвала потребление углеводистой, сладкой и жирной пищи.

Также большой проблемой является малоподвижный образ жизни. Ухудшают ситуацию и модные самокаты, которые современное общество предпочитает пешим прогулкам, лишая себя необходимой физической нагрузки.

"Если мы будем продолжать обмениваться информацией через гаджеты и ездить на самокатах даже на недалёкое расстояние, мы не справимся с этой проблемой. Мы должны создавать пространство культуры здоровой энергетики, здорового потребления и расходования энергии", — заявила Мокрышева.