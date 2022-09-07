Езду на самокатах назвали одной из причин надвигающейся пандемии ожирения
Врач Мокрышева назвала езду на самокатах одной из причин надвигающейся пандемии ожирения
За следующие 30 лет Россия рискует потерять 4,2% ВВП, а также лишиться свыше 200 000 человек из расчёта на 100 000 населения из-за проблемы ожирения в России, пишет kp.ru со ссылкой на доклад эндокринолога, члена-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук, врача высшей квалификационной категории директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Наталью Мокрышеву.
По её словам, избыточный вес и ожирение создают базу для роста смертности даже среди детей (где процент страдающих от лишнего веса достигает 30%). В первую очередь из-за сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений ЖКТ, психологических трудностей. Дети с ожирением оценивают качество своей жизни ниже, чем сверстники с онкологическими заболеваниями. Они также рискуют заработать депрессию, беспокойства, низкую самооценку и успеваемость, социальную изолированность, плохую концентрацию внимания.
Врач отметила, что основным фактором, который способствует ожирению, является не генетическая предрасположенность, а окружающая среда. В том числе речь идёт об общем увеличении калорийности питания. В числе "простых удовольствий" современного человека она назвала потребление углеводистой, сладкой и жирной пищи.
Также большой проблемой является малоподвижный образ жизни. Ухудшают ситуацию и модные самокаты, которые современное общество предпочитает пешим прогулкам, лишая себя необходимой физической нагрузки.
"Если мы будем продолжать обмениваться информацией через гаджеты и ездить на самокатах даже на недалёкое расстояние, мы не справимся с этой проблемой. Мы должны создавать пространство культуры здоровой энергетики, здорового потребления и расходования энергии", — заявила Мокрышева.
Ранее нутрициолог Антон Лосев объяснил, как использовать самокат для похудения. За часовую прогулку на нём можно сжечь до 300 килокалорий, но необходимо следить за питанием, иначе потерять лишние килограммы не получится.
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