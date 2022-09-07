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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 17:39

Пропаганду чайлдфри могут запретить в России на законодательном уровне

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения пропаганды чайлдфри среди детей

Депутаты заксобрания Башкирии (Курултая) внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. Текст документа опубликован в думской электронной базе. Предлагается внести поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"Широкое распространение среди российской молодёжи получила зарубежная идеология чайлдфри ("свободный от детей"). Популярность идеологии связана с тем, что её последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что сторонники чайлдфри распространяют идеи, которые формируют основу деструктивного социального поведения в связи с добровольным отказом от рождения детей. Подобная идеология идёт вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России.

"В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", — считают авторы законопроекта.

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Ранее Лайф сообщал, что глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил в кабмин проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Парламентарий напомнил, что на данный момент такая ответственность предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей.

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Николь Вербер
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