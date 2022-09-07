В МАГАТЭ предупредили, что Иран нарастил запасы обогащённого до 60% урана
Тегеран увеличил запасы обогащённого до 60% урана до 55,6 килограмма, в случае продолжения подобных действий этого объёма вполне хватит для создания ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказался отчёт МАГАТЭ.
Теоретически 42 килограммов урана достаточно для производства ядерной бомбы. Иран уже превысил требуемые для разработки такого оружия объёмы, предупреждают в документе аналитики агентства.
Ранее сообщалось, что в Иране было запущено несколько сотен новых центрифуг, которые позволяют обогащать природный уран. При этом Тегеран проинформировал о своих действиях МАГАТЭ.
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