НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 14:35

В МАГАТЭ предупредили, что Иран нарастил запасы обогащённого до 60% урана

Тегеран увеличил запасы обогащённого до 60% урана до 55,6 килограмма, в случае продолжения подобных действий этого объёма вполне хватит для создания ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказался отчёт МАГАТЭ.

Теоретически 42 килограммов урана достаточно для производства ядерной бомбы. Иран уже превысил требуемые для разработки такого оружия объёмы, предупреждают в документе аналитики агентства.

Госдеп США приступил к изучению ответа Ирана на предложение по ядерной сделке

Госдеп США приступил к изучению ответа Ирана на предложение по ядерной сделке

Ранее сообщалось, что в Иране было запущено несколько сотен новых центрифуг, которые позволяют обогащать природный уран. При этом Тегеран проинформировал о своих действиях МАГАТЭ.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров