Скопинский маньяк увёл любовницу у друга, который совершил убийство в его доме

Скопинский маньяк, 72-летний Виктор Мохов, несмотря на то что ему запрещено покидать жильё и общаться с прессой, даже не пытается соблюдать установленные правила. Об этом рассказала в своей статье обозреватель kp.ru Ульяна Скойбеда.

Девушка поведала, как отправилась в дом к Мохову, чтобы узнать, как сейчас протекают его будни, и выяснила, что он живёт с 37-летней любовницей Инессой Пановой, которая помогает ему по хозяйству. Оказалось, женщина уже была замужем, родила детей, оставила их матери, а теперь живёт "где придётся". Очередным её пристанищем стал дом маньяка. Инесса была любовницей друга Мохова, который совершил убийство в его доме, — Евгения Полищука по прозвищу Джексон.

Новая зазноба маньяка сообщила, что поначалу якобы не знала о "тёмном прошлом" сожителя. Сейчас же она утверждает, что она не любовница, а всего лишь его помощница. Теоретически только она может выходить во двор кормить собаку и следить за гусями, а сам Мохов даже до уличного туалета не имеет права дойти, ведь к его ноге прикреплён браслет, надетый сотрудниками ФСИН, который фиксирует местонахождение скопинского маньяка.

На деле, как выяснилось, Мохов периодически встречается с собутыльниками. Более того, на одной из таких попоек с его участием в день ВДВ был убит некий Сергей Щукин по кличке Щука. Расправу учинил Джексон. Он "вырубил" Щуку ударом в горло. Последний скончался на месте.

"Мы на кухне выпивали, вдруг — слышим шум, и Джексон прибегает: "Кажется, я Щуку … [убил]". Подожди, говорит, Витёк, не звони, я сам сдамся, а то тебе … [плохо] будет. Вынесли мы Щуку в огород, а через два дня я Джексону звоню, говорю: "Когда уже к ментам пойдёшь, на … [зачем] мне это на грядках лежит, неприятно?" Оттащили на угол, и только ещё через два дня он написал явку с повинной, всех нас повязали", — рассказал Мохов.