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Опубликовано 7 сентября 2022, 14:18

Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против 24 боевиков "Азова"

Уголовное дело 24 участников нацбатальона "Азов"* передано в суд после завершения расследования, им вменяется организация и участие в террористическом объединении. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

"Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов". <…> Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу", указано в телеграм-канале ведомства.

Там отметили, что установлена вина семерых обвиняемых в организации деятельности нацбатальона, а ещё семнадцать проходят по делу за участие в преступлениях "Азова". Также все подследственные обвиняются в действиях, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР, уточняется в заявлении.

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Ранее в Посольстве РФ сообщили, что в США опасаются огласки фактов о злодеяниях боевиков украинского нацполка "Азов". Так российские дипломаты прокомментировали заявление Госдепа о предстоящем трибунале в Мариуполе над укронацистами.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Татьяна Миссуми
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