Уголовное дело 24 участников нацбатальона "Азов"* передано в суд после завершения расследования, им вменяется организация и участие в террористическом объединении. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

"Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов". <…> Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу", — указано в телеграм-канале ведомства.

Там отметили, что установлена вина семерых обвиняемых в организации деятельности нацбатальона, а ещё семнадцать проходят по делу за участие в преступлениях "Азова". Также все подследственные обвиняются в действиях, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР, уточняется в заявлении.

Ранее в Посольстве РФ сообщили, что в США опасаются огласки фактов о злодеяниях боевиков украинского нацполка "Азов". Так российские дипломаты прокомментировали заявление Госдепа о предстоящем трибунале в Мариуполе над укронацистами.