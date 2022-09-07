Глава МИД ДНР сочла неуместным обсуждение моратория на смертную казнь
Глава МИД ДНР Никонорова назвала неуместным обсуждение моратория на смертную казнь
Обсуждать мораторий на смертную казнь в Донбассе на фоне продолжающихся военных преступлений ВСУ против жителей республики неуместно. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в ходе пресс-конференции.
По словам главы МИД, обстрелы ВСУ направлены исключительно против гражданской инфраструктуры и такие военные преступления осуждаются всеми международными конвенциями.
"И наёмничество тоже запрещено всеми международными конвенциями. В нашем случае, когда действительно совершаются такие чудовищные преступления против наших людей, я думаю, не совсем уместно это обсуждение [возможности введения моратория]", — сказала министр.
Глава МИД республики добавила, что власти ДНР совместно с ЛНР и Россией уже разрабатывают проект устава будущего трибунала над военными преступниками. В качестве альтернативной идеи также рассматривается "иной механизм" создания самого суда, отметила Никонорова.
"Там действительно много деталей, много вопросов, мы изучаем мировую практику в этом вопросе", — пояснила дипломат.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала идею о моратории на смертную казнь в ДНР. По её словам, в качестве альтернативного наказания для преступников можно рассматривать пожизненное заключение.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine