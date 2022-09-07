Глава МИД ДНР сочла неуместным обсуждение моратория на смертную казнь

Обсуждать мораторий на смертную казнь в Донбассе на фоне продолжающихся военных преступлений ВСУ против жителей республики неуместно. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в ходе пресс-конференции.

По словам главы МИД, обстрелы ВСУ направлены исключительно против гражданской инфраструктуры и такие военные преступления осуждаются всеми международными конвенциями.

"И наёмничество тоже запрещено всеми международными конвенциями. В нашем случае, когда действительно совершаются такие чудовищные преступления против наших людей, я думаю, не совсем уместно это обсуждение [возможности введения моратория]", — сказала министр.

Глава МИД республики добавила, что власти ДНР совместно с ЛНР и Россией уже разрабатывают проект устава будущего трибунала над военными преступниками. В качестве альтернативной идеи также рассматривается "иной механизм" создания самого суда, отметила Никонорова.

"Там действительно много деталей, много вопросов, мы изучаем мировую практику в этом вопросе", — пояснила дипломат.