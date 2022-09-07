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7 сентября, 14:04

Военный эксперт рассказал об огромнейших потерях ВСУ при попытке наступления под Херсоном

Военный эксперт Сивков: ВСУ понесли тяжёлые потери при попытке наступления под Херсоном

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления под Херсоном, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков в беседе с телеканалом "360".

"На этом направлении (Херсонско-Николаевском. — Прим. Лайфа) в районе села Сухой Ставок, которое было занято ВСУ несколько дней назад, образовался карман — узкая полоса, по которой ВСУ продвинулись вглубь. Группировка была окружена и уничтожена ударом авиации, противник понёс очень тяжёлые потери", — рассказал эксперт.

ВСУ предпринимают попытки и пытаются перебросить туда дополнительные резервы и средства материально-технического обеспечения, однако их перехватывают и пресекают российские военнослужащие. По прогнозам Сивкова, ВС РФ требуется ещё пара дней, чтобы окончательно уничтожить украинских боевиков.

Эксперт также рассказал о Николаево-Криворожском направлении, где украинские боевики полностью исчерпали возможности по ведению боевых действий. Он назвал невозможным осуществление успешного контрнаступления, если противник — Россия — господствует в воздухе и имеет огневое превосходство.

"Закономерно, что ВСУ понесли здесь тяжёлые потери и наступательный потенциал исчерпан. Чтобы попытаться вновь наступать, им нужно опять собрать ударные силы, а сейчас у них такой возможности нет", — подчеркнул заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали о бегстве украинских военных в связи с большими потерями. В российском военном ведомстве уточнили, что личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Николь Вербер

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