Британский наёмник назвал две причины провала контрнаступления ВСУ на Херсон
Британский наёмник Марк Эйрс назвал CNN две причины провала контрнаступления ВСУ на Херсон
Британский наёмник Марк Эйрс, участвовавший в контрнаступлении на Херсон вместе с разведывательным подразделением Вооружённых сил Украины, объяснил в интервью CNN причины провала ВСУ на данном направлении. Главная — превосходство Российской армии в артиллерии и бронетехнике.
Иностранец пояснил, что ВСУ значительно уступают Армии РФ как по количеству бойцов, так в артиллерии, поэтому украинская сторона пытается минимизировать потери. Хотя передовые подразделения ВСУ обеспечены стрелковым оружием и боеприпасами, им не хватает тяжёлых вооружений, добавил он.
"Удары ВСУ более точны, но более ограничены. Они [Российская армия] просто постоянно обстреливают нас артиллерией. Это усложняет ситуацию. Артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши", — заключил Эйрс.
Ранее иностранные наёмники пожаловались на беспредел в командовании ВСУ. В беседе с журналом Spiegel они отметили, что командиры даже не заботятся об эвакуации зарубежных бойцов из опасных районов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ