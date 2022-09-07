Британский наёмник назвал две причины провала контрнаступления ВСУ на Херсон

Британский наёмник Марк Эйрс, участвовавший в контрнаступлении на Херсон вместе с разведывательным подразделением Вооружённых сил Украины, объяснил в интервью CNN причины провала ВСУ на данном направлении. Главная — превосходство Российской армии в артиллерии и бронетехнике.

Иностранец пояснил, что ВСУ значительно уступают Армии РФ как по количеству бойцов, так в артиллерии, поэтому украинская сторона пытается минимизировать потери. Хотя передовые подразделения ВСУ обеспечены стрелковым оружием и боеприпасами, им не хватает тяжёлых вооружений, добавил он.

"Удары ВСУ более точны, но более ограничены. Они [Российская армия] просто постоянно обстреливают нас артиллерией. Это усложняет ситуацию. Артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши", — заключил Эйрс.