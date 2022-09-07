В Госдуме создадут образовательную программу для членов молодёжного парламента

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев предложил создать образовательную программу для членов молодёжного парламента. Молодых парламентариев научат публично выступать, правильно составлять нормативные документы и оформлять законопроекты, расскажут, как верно отстаивать свою точку зрения и работать с аудиторией в Интернете.

"Это значит, что мы сможем привлечь лучших политиков, профессионалов своего дела для работы с молодёжью. Для этого не всегда нужно собираться очно и тратить на это средства, программа может идти круглогодично в режиме онлайн, главное — постоянство", — сказал Метелев на выездном заседании молодёжного парламента, которое проходит в Нижнем Новгороде.

Ещё одна инициатива Метелева направлена на создание социальных лифтов для молодёжи: он предложил ввести понятные критерии для оценки работы молодёжных парламентов, на основе которых можно было бы выделить наиболее успешные организации и перспективных лидеров. По мнению депутата, такими критериями могло бы стать количество проведённых законов и решений, представленность в парламенте различных молодёжных организаций, наличие ситуаций, когда права молодого человека были защищены, в том числе с помощью публичной политической активности.

Также депутат пригласил членов молодёжных парламентов в регионах к сотрудничеству в рамках инициативы "Места для молодёжи" проекта "Одобрено". Она посвящена решению проблемы оттока молодёжи из российских регионов путём создания молодёжных пространств, где молодые люди могли бы учиться, работать, приобретать навыки, находить единомышленников, со смыслом проводить досуг.

"Большинству региональных молодёжных центров требуется капитальный ремонт, износ инфраструктуры составляет 70 процентов. Но во многих городах их вообще нет, и молодёжь собирается где? В Торговых центрах, на детских площадках, в лучшем случае — в парках. Я прошу членов молодёжных парламентов и всех небезразличных молодых людей подключиться к этой работе. Именно вы лучше всех владеете ситуацией на местах. Лучше осведомлены о состоянии объектов молодёжной инфраструктуры, их использовании, вы знаете, чего молодёжи не хватает и на что нужно обратить внимание. Давайте обращать внимание властей на эту проблему, доносить до них важность выделения средств на молодёжные пространства", — отметил он.