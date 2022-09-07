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7 сентября, 11:37

Зидан вошёл в список кандидатов на пост главного тренера "Челси"

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан является одним из кандидатов на пост главного тренера лондонского "Челси". Об этом сообщает Sky Sports.

Пост стал вакантным в среду после отставки немецкого специалиста Томаса Тухеля. Решение было принято после поражения "Челси" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо" (0:1).

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

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Помимо Зидана в число претендентов на пост наставника лондонского клуба входят бывший тренер "Тоттенхэма" и "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, а также Роджер Шмидт и Грэм Поттер, возглавляющие "Бенфику" и "Брайтон" соответственно.

Зидан до сих пор был на посту главного тренера только в одном клубе — "Реале". Испанский клуб он покинул в мае 2021 года. С мадридской командой француз выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.

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ФК "Реал"

Роман Фейгин

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