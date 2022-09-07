Зидан вошёл в список кандидатов на пост главного тренера "Челси"

Помимо Зидана в число претендентов на пост наставника лондонского клуба входят бывший тренер "Тоттенхэма" и "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, а также Роджер Шмидт и Грэм Поттер, возглавляющие "Бенфику" и "Брайтон" соответственно.

Зидан до сих пор был на посту главного тренера только в одном клубе — "Реале". Испанский клуб он покинул в мае 2021 года. С мадридской командой француз выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.